Ferrenha defensora de Trump é escolhida como líder do partido na Câmara

A representante Elisa Stefanik, uma ferrenha defensora do ex-presidente Donald Trump, foi escolhida nesta sexta-feira (14) como nova líder na Câmara de Representantes do Partido Republicano, que tenta se unir em meio a um explosivo debate sobre sua direção.



"Agradeço aos meus colegas por me escolherem para o cargo", disse Stefanik, de 36 anos, após anunciar que será a número 3 do partido na Câmara de Representantes e a mais poderosa republicana do Congresso.



"Meu foco estará na unidade", disse ela à imprensa.



"O povo americano sabe que há muito em jogo", afirmou, acrescentando que uma das principais metas dos republicanos é ter um discurso coerente para recuperar a maioria na Câmara de Representantes perdida na eleição de 2020.



"Lutaremos (...) a cada dia contra a destrutiva, radical, esquerdista, agenda do presidente Joe Biden e da [presidente da Câmara] Nancy Pelosi, que está destruindo os Estados Unidos", frisou.



Seu nome foi anunciado dois dias depois de Liz Cheney, uma conservadora filha do ex-vice-presidente Dick Cheney, ter sido destituída da função por suas insistentes críticas a Trump e por sua recusa a apoiar as infundadas denúncias de fraude na eleição presidencial de novembro passado.



Trump, que sai fortalecido no partido com esta mudança, parabenizou Stefanik por sua "vitória esmagadora".



O partido na Câmara "está unido, e o movimento Make America Great Again [Vamos Fazer os Estados Unidos Grandes de Novo] é forte", disse o ex-presidente.