Os servidores do DarkSide, o grupo de "hackers" por trás do ciberataque lançado na semana passada contra a importante rede de oleodutos Colonial Pipeline dos Estados Unidos, foram desconectados - anunciou a empresa americana de cibersegurança Recorded Future, nesta sexta-feira (14).



A companhia disse que o operador do DarkSide, que teria sua sede na Rússia, admitiu em uma publicação on-line que havia perdido o acesso a certos servidores usados para manter seu blog e receber pagamentos.



Ao se tentar acessar pelo navegador TOR na "Darknet", a versão clandestina da Internet, o site do DarkSide não estava visível nesta sexta de manhã.