EUA/Yellen: governo usará todos seus poderes para lidar com mudanças climáticas

O governo dos Estados Unidos está disposto a fazer tudo que o que puder para tratar a questão das mudanças climáticas, afirmou a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, em discurso preparado. "O presidente (dos EUA, Joe) Biden e eu estamos comprometidos a usar todos os poderes do governo federal para lidar com as mudanças climáticas", disse Yellen, lembrando que, em recente reunião de cúpula de líderes sobre o assunto, Biden anunciou nova meta de reduzir os gases do efeito estufa pela metade até 2030, em relação aos níveis de 2005.