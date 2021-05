Gigante do aço britânico GFG é investigado por fraude

O GFG, império do magnata do aço Sanjeev Gupta, é investigado por suspeitas de fraude e de lavagem de dinheiro, o que inclui seus vínculos com a falência da financeira Greensill, um escândalo de inúmeras ramificações no Reino Unido - anunciaram autoridades locais nesta sexta-feira (14).



O Escritório para Fraudes Graves (SFO, na sigla em inglês) está "investigando suspeitas de fraude, comércio fraudulento e lavagem de dinheiro" em empresas de propriedade do GFG, "incluindo seus laços financeiros com a Greensill", informa um comunicado.



A nota não divulga detalhes, "dado que as investigações continuam abertas".



Esta investigação é mais um golpe para o GFG. O grupo se encontra no olho do furacão desde a quebra da Greensill, uma polêmica empresa de empréstimos de curto prazo.



O GFG era um dos principais clientes da Greensill e lhe devia bilhões de dólares no momento da quebra.



O império metalúrgico do empresário indo-britânico Sanjeev Gupta está agora desesperado para conseguir nova liquidez, especialmente para evitar o fechamento de fábricas em seu braço siderúrgico Liberty Steel.



Uma fonte próxima ao caso disse à AFP na semana passada que a Liberty Steel no Reino Unido está prestes a obter um empréstimo de 200 milhões de libras (US$ 281 milhões) da firma de investimentos White Oak.



Se a operação se concretizar, dará um alívio ao grupo siderúrgico, ajudando-o a evitar a quebra por enquanto.



No passado, o governo britânico se recusou a emprestar fundos para a empresa, alegando o caráter "opaco" do GFG.



O GFG emprega cerca de 35.000 pessoas no mundo todo e em torno de 5.000 no Reino Unido, onde a maioria trabalha para a Liberty Steel.