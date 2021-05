O gigante americano do comércio eletrônico Amazon anunciou, nesta sexta-feira (14), que criará 10.000 postos de trabalho no Reino Unido, graças, sobretudo, à abertura de novos centros de distribuição, para fazer frente ao auge da demanda com a pandemia.



O grupo aumentará seu quadro de funcionários no país para cerca de 55.000 pessoas até o final do ano, conforme comunicado divulgado.



Na véspera, a Amazon já havia anunciado a contratação de mais 75.000 pessoas nos Estados Unidos e no Canadá.



"Estamos criando milhares de bons postos de trabalho em todo Reino Unido em uma ampla gama de funções com excelentes salários e benefícios", disse o diretor da Amazon no Reino Unido, John Boumphrey, citado no comunicado.