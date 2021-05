Apreendidos em porto da Guatemala 619 kg de cocaína procedentes do Equador

As autoridades da Guatemala apreenderam nesta quinta-feira (13) no Porto Quetzal (sul), no Pacífico, 619 quilos de cocaína em um contêiner que chegou em um navio procedente do Equador, informaram fontes oficiais.



"Durante a investigação na cena do crime, a Promotoria de Delitos de Narcotráfico contabiliza 619 pacotes com conteúdo positivo para cocaína", informou a entidade em um comunicado.



Os pacotes mencionados no comunicado se referem a embalagens retangulares contendo cocaína pesando um quilo cada um.



Enquanto isso, o porta-voz do exército Rubén Téllez detalhou que o navio chegou ao Porto Quetzal vindo do Equador e ao se fazer o exame de campo, determinou-se que se tratava de cocaína.



Este ano, comentou, foram apreendidos no total cerca de 2.300 quilos tanto no Pacífico quanto no Caribe.



Ninguém foi preso durante a operação desta quinta-feira.



Guatemala e o resto da América Central são usados por cartéis internacionais que, com ajuda dos chefões locais, traficam cargas de droga e fazem lavagem de dinheiro, atividades que incidem na violência criminosa que castiga a região.



Segundo os Estados Unidos, 90% da cocaína que chega ao país passa em aviões de pequeno porte, lanchas e até submarinos através do México e da América Central.