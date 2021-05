Príncipe Harry diz que se mudou para os EUA para 'quebrar ciclo familiar' de 'dor e sofrimento'

O príncipe Harry da Inglaterra decidiu se mudar com sua esposa e filho para a Califórnia para quebrar o ciclo familiar de "dor e sofrimento" depois de perceber que seu pai, o príncipe Charles, "me tratava como ele foi tratado", disse ele em uma entrevista transmitida nesta quinta-feira (13).



Os comentários vêm semanas depois da explosiva entrevista de Harry e Meghan na televisão com Oprah Winfrey, na qual eles falaram sobre racismo na família real e disseram que Charles cortou o apoio financeiro para eles.



Harry disse ao apresentador do podcast "Armchair Expert", Dax Shephard, que, embora não culpasse seu pai, ele decidiu evitar cometer os mesmos erros com seus próprios filhos.



"Quando se trata da criação dos filhos, se eu experimentei qualquer tipo de dor ou sofrimento devido à dor e sofrimento que talvez meu pai ou meus pais tenham sofrido, vou me certificar de quebrar esse ciclo", afirmou.



"Há muita dor e sofrimento genéticos que são transmitidos de qualquer maneira. E, como pais, devemos fazer o nosso melhor para tentar dizer: 'Quer saber? Isso aconteceu comigo, vou garantir que não aconteça com você'", acrescentou.



Harry disse que assim que soube da educação de seu pai, ele percebeu que o Príncipe de Gales não teve uma vida fácil por ser criado como membro da realeza.



"Isso significa que ele me tratou como eles o trataram. 'Como posso mudar isso para meus próprios filhos?' Bem, aqui estou eu", disse o príncipe a Shephard. "Me mudei com toda a minha família para os Estados Unidos".



As alegações feitas na entrevista anterior de Harry e Meghan a Winfrey, em março, mergulharam a monarquia em sua maior crise desde a morte da mãe de William e Harry, a princesa Diana, em 1997.



Harry e Winfrey irão colaborar novamente para a série de documentários de saúde mental "The Me You Can't See", que estreia em 21 de maio na Apple TV +.



Ao promover a nova série, Harry disse a Shepherd que percebeu que não queria cumprir seus deveres reais quando tinha 20 e poucos anos, em parte por causa "do que eles fizeram à minha mãe".



"Nas três maiores ocasiões em que me senti completamente desamparado: uma, quando era criança no banco de trás do carro com minha mãe sendo perseguida por paparazzi; duas, no Afeganistão em um helicóptero Apache, e a terceira foi com minha esposa", ele contou.



Harry e Meghan agora moram em Montecito, uma hora ao norte de Los Angeles, e estão esperando uma filha.



