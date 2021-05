Petróleo sofre forte baixa devido a temores de inflação nos EUA

Os preços do petróleo tiveram uma forte baixa nesta quinta-feira (13) devido a temores de que um repique da inflação nos Estados Unidos leve o Federal Reserve (Fed, banco central americano) a elevar suas taxas de juros.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou cotado a 67,05 dólares em Londres, em baixa de 3,27% com base no fechamento da véspera.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega em junho perdeu 3,42% a 63,82 dólares.



"Esta queda se deve em parte à retomada" das operações no oleoduto da Colonial Pipeline, afetado por um ciberataque no fim de semana, que limitou a disponibilidade de combustível na costa leste dos Estados Unidos, explicou Bill O'Grady, da Confluence Investment.



A companhia retoma progressivamente suas operações.



As perturbações na entrega de gasolina sustentaram os preços durante a semana.



O mercado também foi afetado pelo temor de um repique inflacionário nos Estados Unidos.



O país registrou um aumento dos preços no atacado de 6,2% em abril em comparação com o mesmo mês de 2020, sua maior alta desde 2010, informou nesta quinta o Departamento de Trabalho.



Os dados são publicados um dia depois da divulgação de um forte aumento nos preços ao consumidor (+4,2% em abril com relação ao mesmo mês do ano anterior).



Os analistas afirmam que a inflação observada em dados recentes reflete um repique após os colapsos de preços observados nas primeiras semanas da pandemia, em março de 2020, assim como a reabertura desigual da economia.



O aumento anual do Índice de Preços ao Produtor (IPP) é o mais alto desde o início do registro atual do índice, em novembro de 2020, e se compara com uma queda de 1,5%, reportada em abril de 2020.