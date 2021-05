Soldados israelenses entram na Faixa de Gaza

Soldados israelenses entraram na Faixa de Gaza no âmbito da operação militar em curso contra o movimento islamita palestino Hamas, anunciou o exército nesta sexta-feira (noite de quinta, 13, no Brasil).



"A aviação israelense e tropas em terra realizam atualmente um ataque na Faixa de Gaza", declarou o exército em uma curta nota.



Consultado pela AFP, o porta-voz do exército, Jonathan Conricus, confirmou que soldados israelenses entraram no enclave palestino, mas sem precisar um número exato.



Diante da multiplicação de lançamentos de foguetes pelo Hamas e pela Jihad Islâmica, o exército israelense posicionou tanques e outros veículos blindados ao longo da barreira que separa Israel do enclave palestino de onde o exército israelense se retirou unilateralmente em 2005.



"Estamos prontos e continuaremos a nos preparar para diferentes cenários", declarou o porta-voz do Exército anteriormente, especificando que uma invasão terrestre era "um dos cenários".



O Ministério da Defesa deu luz verde ao exército para mobilizar milhares de reservistas, se necessário.



"Qualquer incursão terrestre em qualquer área da Faixa de Gaza será a ocasião para aumentar o número de mortos e prisioneiros nas fileiras do inimigo", alertou o braço armado do Hamas, que continuou a lançar projéteis à noite contra a fronteira sul de Israel com Gaza.