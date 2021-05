Episódio especial do reencontro de 'Friends' irá ao ar em 27 de maio

O episódio especial de "Friends", que mostrará o reencontro dos seis amigos da série após uma ausência de 17 anos, terá sua estreia na plataforma HBO Max no dia 27 de maio e contará com um grande número de convidados, incluindo Justin Bieber e Lady Gaga.



A chegada deste episódio coincidia inicialmente com o lançamento, no final de maio de 2020, da plataforma HBO Max, que adquiriu todo o catálogo "Friends".



Mas a pandemia forçou a produção a adiar as filmagens, que finalmente aconteceram no mês passado, em Burbank, Califórnia.



Além dos seis atores principais da série, o episódio especial também contará com muitas estrelas, do cantor canadense Justin Bieber ao grupo de K-pop BTS, passando pelo ex-jogador de futebol David Beckham e a cantora Lady Gaga, segundo um comunicado divulgado na quinta-feira.



A HBO Max publicou um pequeno trailer na internet nesta quinta-feira sob o título "Friends: The Reunion", que se limita a uma tomada dos seis protagonistas da série vistos por trás enquanto caminham abraçados.



"Aquele em que eles voltam a ficar juntos", diz o título do episódio, usando o mesmo estilo de título dos episódios da série, que sempre começava com "Aquele".



Estrelado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, a série "Friends" (1994-2004) foi um grande sucesso e marcou toda uma geração de telespectadores.



Sua chegada a Netflix em 2015 permitiu que a plataforma conquistasse um novo público, confirmando a popularidade intacta da sitcom, um gênero que muitos afirmavam estar em declínio.



Em 2019, o WarnerMedia Group, uma subsidiária do AT&T; Group, recuperou os direitos de transmissão da série mais popular dos últimos 20 anos, por 425 milhões de dólares durante cinco anos.



Todos os 236 episódios de "Friends" estão disponíveis na HBO Max desde maio de 2020.



De acordo com o site da revista Variety, os seis atores, que são co-produtores executivos do episódio do reencontro, negociaram uma tarifa de 2,5 milhões de dólares cada para a filmagem deste especial.



