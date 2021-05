Prefeitos hondurenhos recebem vacinas anticovid-19 doadas por El Salvador

Sete prefeitos hondurenhos receberam com entusiasmo nesta quinta-feira (13) as primeiras 34 mil doses de vacinas contra a covid-19 doadas pelo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que saudou o momento "histórico".



"Obrigado Deus por nos dar a vida e por ter gente de bom coração na América Central" como Bukele, afirmou David Castro, prefeito de Cedros, um dos sete líderes locais que organizaram o recebimento, com caminhões em El Poy, ponto da fronteira com El Salvador, cerca de 350 km a noroeste de Tegucigalpa.



Os prefeitos tinham anunciado que a doação total seria de 34 mil doses, mas em um tweet o secretário de imprensa salvadorenho indicou que o ministro da Saúde de El Salvador, Francisco Alabí, "garante que está sendo fornecida a primeira dose das vacinas, e que logo a segunda estará disponível".



Os sete prefeitos posaram para uma foto nesta quinta-feira de manhã no posto fronteiriço com as bandeiras de Honduras e El Salvador e a legenda: "O presidente Nayib Bukele, Honduras lhe agradece".



"Alguns não veem a a importância histórica dessa foto", afirmou Bukele, ao postar um tweet com a imagem.



"Esses momentos serão lembrados por nossos cidadãos no futuro. Estamos plantando uma árvore que vai demorar a crescer e que provavelmente nunca aproveitaremos sua sombra. Mas tenho certeza que nossos filhos vão aproveitar", acrescentou.



Na mesma linha, o Ministério das Comunicações salvadorenho publicou: "Somos um só povo e é uma honra para nós ajudar nossos irmãos hondurenhos".



Acompanhados pela polícia, os sete caminhões com equipamentos refrigerados para transportar os imunizantes partiram pouco depois das 7h do horário local (13h00 GMT) do Centro Nacional de Biológicos (Cenabi), em Soyapango, na periferia leste de San Salvador.



Bukele recebeu os prefeitos no palácio do governo na terça-feira, onde os informou sobre a entrega das doses da AstraZeneca, depois que os vereadores gravaram um vídeo no dia 7 de maio com esse pedido ao presidente, que, por sua vez, o divulgou em suas redes sociais.



Por sua vez, o governo do presidente hondurenho Juan Orlando Hernández anunciou que El Salvador o ajudará a comprar vacinas anticovid da China, que não tem relações diplomáticas com Tegucigalpa.



Com cerca de dez milhões de habitantes,até o momento Honduras recebeu 248.600 doses de vacinas anticovid.



ASTRAZENECA