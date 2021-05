Novos dados genéticos são um bom presságio para retorno dos condores da Califórnia

Apesar de serem apenas algumas centenas de espécimes, os condores da Califórnia mantiveram um grau surpreendentemente alto de diversidade genética, de acordo com um novo estudo.



Os autores do artigo, publicado nesta quinta-feira (13) na revista Current Biology, disseram que as descobertas são um bom presságio para futuros planos de recuperação de espécies criticamente ameaçadas de extinção como esta.



O condor da Califórnia, a maior ave terrestre da América do Norte, foi brevemente extinto na natureza e sua população foi reduzida para 22 indivíduos em cativeiro em 1982.



Hoje, existem cerca de 300 desses condores na natureza e outros 200 estão em cativeiro.



"Estimamos que antes de 10.000 anos atrás, havia dezenas de milhares de condores", disse a autora principal, Jacqueline Robinson, da Universidade da Califórnia, em San Francisco. "O nível relativamente alto de diversidade dos condores hoje é um legado de seu grande tamanho histórico de população".



Conhecidos por sua enorme envergadura de até três metros, esses necrófagos podem pesar até 12 quilos e viver até 60 anos.



Robinson disse que os resultados do genoma são consistentes com o que é conhecido a partir do registro fóssil - que os ancestrais dos condores da Califórnia já se espalharam pelos Estados Unidos e regiões vizinhas.



"Com o tempo, o alcance de distribuição do condor diminuiu até persistir ao longo da costa do Pacífico, onde eles foram capazes de incorporar as carcaças de grandes mamíferos marinhos em sua dieta", disse ele.



Seus números caíram drasticamente no século 20 devido ao envenenamento por chumbo, caça ilegal e perda de habitat.



Os pesquisadores decidiram entender mais sobre sua história de longo prazo, estudando seus genomas e comparando-os a dois parentes próximos, o condor dos Andes e o abutre-de-cabeça-vermelha-americana.



Eles então encontraram evidências de que todos os três tiveram declínios populacionais históricos de longo prazo, antes do século 20, mas atribuíram a alta variação do genoma do condor da Califórnia hoje à abundância histórica do pássaro.



A co-autora Cynthia Steiner, da San Diego Zoo Wildlife Alliance, disse que a equipe planeja expandir sua pesquisa para entender melhor os impactos da endogamia na população e como ela pode ter afetado doenças genéticas, como o crescimento anormal do esqueleto.