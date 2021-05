Companhias aéreas suspendem voos para Israel

À medida que o conflito entre Israel e palestinos se agrava, várias companhias aéreas suspenderam os serviços para a região, em meio aos esforços diplomáticos para conter a espiral de violência.



A espanhola Iberia informou que "cancelou seus voos Madri-Tel Aviv de hoje quinta-feira (voltando na sexta-feira de Tel Aviv) e de amanhã sexta-feira (voltando no sábado)".



Um porta-voz da Iberia disse à AFP que a companhia "tomará decisões com base na evolução dos acontecimentos".



A companhia aérea americana Delta suspendeu o serviço entre Tel Aviv e Nova York "para garantir a segurança de seus clientes e funcionários".



O porta-voz da American Airlines indicou que "cancelamos nossos voos entre JFK (aeroporto de Nova York) e Tel Aviv até 15 de maio".



A United, que opera 18 vezes por semana para Israel a partir de diferentes cidades dos Estados Unidos, também suspendeu seus voos.



A russa Aeroflot anunciou o cancelamento de seu voo Moscou-Tel Aviv de 14 de maio, sem especificar se cancelará o mesmo voo nos dias seguintes.



A holandesa KLM também interrompeu seus voos por enquanto, assim como a British Airways e a Virgin Atlantic.



Na Alemanha, a Lufthansa cancelou os voos de quinta e sexta-feira, acrescentando que "espera retomar seus voos para Israel no sábado".



A companhia aérea polonesa LOT indicou, por sua vez, que "suspende os voos para Israel por enquanto".



