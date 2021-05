China apoia debate por quebra de patentes de vacinas contra covid, diz ministério

A China apoia as discussões sobre a quebra de patentes das vacinas contra o coronavírus proposta pela Organização Mundial do Comércio (OMC), informou o porta-voz do ministério do Comércio do país, Gao Feng, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira.



Feng lembrou que, desde o início da pandemia, Pequim defendeu a caracterização dos imunizantes como produto público global. "Na próxima etapa, a China trabalhará com todas as partes para participar ativamente das consultas e promover conjuntamente uma solução equilibrada e eficaz para que todos os países possam superar a epidemia o mais rápido possível", disse.



O debate sobre o tema ganhou força na semana passada, depois que o governo dos Estados Unidos endossou a suspensão das normas de propriedade intelectual dos profiláticos. A proposta dividiu a comunidade internacional, com Alemanha argumentando que ela pode ser prejudicial à inovação e ao combate à crises sanitárias futuras. A União Europeia (UE) pediu que a Casa Branca volte suas atenções para a abertura de exportações de vacinas.