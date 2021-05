EUA: CDC recomenda uso de vacina da Pfizer em jovens entre os 12 e 15 anos

Um comitê Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos votou pela recomendação da vacina contra a covid-19 da Pfizer para pessoas entre os 12 e os 15 anos. "O CDC recomenda que esta vacina seja usada entre esta população", e os provedores podem começar "imediatamente" a realizar as imunizações, indicou comunicado.



"Embora a maioria das crianças com covid-19 tenha sintomas leves ou nenhum, algumas podem ficar gravemente doentes e exigir hospitalização", sendo a decisão um novo "passo importante" para um retorno à normalidade, indicou o CDC.



Na segunda-feira, 10, a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) autorizou o uso da vacina nesta população. Até agora, só era permitida a aplicação do imunizante em pessoas com 16 anos ou mais.