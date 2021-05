Primeira audiência de separação de Bill e Melinda Gates acontece nesta 6ª feira

A primeira audiência do processo de separação de Melinda e Bill Gates vai acontecer ainda nesta semana, na próxima sexta-feira, 14, segundo o site americano Business Insider. O casal anunciou publicamente o divórcio no último dia 3 de maio, mesmo dia em que Melinda submeteu o processo à justiça, como requerente.



Até então, a única data confirmada para que o ex-casal comparecesse à corte era em abril de 2022, data em que o processo pode chegar ao seu final, na divisão de bens. Mas o encontro do próximo dia 14 pode ser um pontapé inicial nas negociações. Segundo o Business Insider, um dos motivos que pode ter colaborado para uma audiência já neste mês é que o processo do divórcio estava adiantado, mesmo tendo sido entregue apenas na semana passada.



Melinda já consultava seus advogados sobre uma possível separação desde 2019, quando a relação de Bill Gates e Jeffrey Epstein, acusado e preso por crimes sexuais, se estreitou. A empresária chegou a advertir o então marido sobre a ligação entre os dois. Epstein foi encontrado morto em agosto de 2019 na prisão, antes do julgamento que o acusava de tráfico de menores.



O casal estava separado desde então, segundo o contrato de separação assinado pelos dois, e Melinda afirmou algumas vezes que o casamento estava "inevitavelmente quebrado". No mesmo dia em que a notícia veio a público, Gates transferiu cerca de US$ 1,8 bilhões em ações para Melinda, relacionadas às empresas que os dois investiam juntos.



A audiência vai acontecer em King County, Washington, local da residência de Bill e Melinda. A "Xanadu 2.0", como é chamada a mansão, é avaliada em mais de US$ 200 milhões.