Wall Street cai após cifras de inflação maiores do que o esperado nos EUA

A bolsa de Nova York sofreu uma forte queda nesta quarta-feira (12) com um mercado preocupado com um reaquecimento da economia após cifras da inflação para abril maiores do que o esperado.



O Dow Jones caiu 1,99% a 33.587,66 pontos, sua maior queda em um único dia desde janeiro.



O Nasdaq perdeu 2,67% a 13.031,68 pontos, em sua pior sessão desde março.



O índice ampliado S&P; 500 perdeu 2,14% a 4.063,04 pontos, sua maior baixa desde fevereiro.



Fazia 13 anos que os preços não subiam tanto nos Estados Unidos: em 12 meses até abril passado, o aumento foi de 4,2%, segundo o índice CPI publicado na quarta-feira pelo Departamento de Trabalho.



A cifra surpreendeu os analistas que esperavam um aumento de 0,2%.



A cifra volta a despertar dúvidas sobre um ajuste das taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano).



"Embora o Fed repita que está pronto para deixar a inflação subir, pois estima que este repique será temporário, o mercado mostrou hoje que não acredita nesta mensagem", resumiu Art Hogan da National Holdings.



