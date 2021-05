Chefes de diplomacia russa e americana se reunirão em 20 de maio (Moscou)

Os chefes da diplomacia russa e americana, Serguei Lavrov e Antony Blinken, vão se reunir no dia 20 de maio em Reykjavic, paralelamente à sessão do Conselho do Ártico, informou nesta quarta-feira (12) o governo russo.



Em uma conversa telefônica hoje, "Serguei Lavrov e Antony Blinken concordaram em realizar uma reunião paralela a esta sessão para discutir questões-chave das relações bilaterais e da agenda internacional", informou o ministério das Relações Exteriores da Rússia.



Os dois conversaram nesta quarta sobre a Coreia do Norte, o programa nuclear iraniano e a "estabilidade estratégica", segundo o governo russo.



As relações entre a Rússia e os Estados Unidos se deterioraram nos últimos anos devido às acusações de Washington de interferência nas eleições presidenciais de 2020, espionagem e ataques cibernéticos.



O governo do presidente Joe Biden ordenou em abril novas sanções contra entidades ligadas à Rússia, a expulsão de 10 diplomatas e a proibição de bancos americanos comprarem diretamente títulos emitidos pela Rússia.



O governo russo respondeu expulsando 10 diplomatas americanos e proibindo representações americanas de empregar estrangeiros.



Apesar dessas medidas, as duas capitais debatem uma possível cúpula entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin em um país terceiro em junho de 2021.