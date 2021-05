EUA reforçam que farão tudo o que puderem para suavizarem impacto de duto fechado

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Pete Buttigieg, reforçou que a Casa Branca monitora o fechamento de um duto da Colonial Pipeline e está pronta para mitigar os impactos. Durante uma coletiva de imprensa, ele disse que o governo norte-americano fará "tudo o que puder" para suavizar as interrupções na oferta de combustíveis.



Ao frisar que o fechamento do duto foi causado por um ataque cibernético, Buttigieg afirmou que investir em infraestrutura "moderna" e "resiliente" é importante para a segurança nacional.



Recentemente, o presidente norte-americano, Joe Biden, apresentou um projeto de gastos com obras no valor de US$ 2,3 trilhões.



O duto, operado pela Colonial Pipeline, com sede na Geórgia, transporta gasolina e outros combustíveis do Texas para o nordeste do país.



Segundo Buttigieg, apesar da previsão da empresa de retorno das operações até o fim da semana, a Casa Branca segue em alerta.