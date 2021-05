Nauru, uma pequena ilha do Pacífico, celebrou um "recorde mundial" de vacinação contra a covid-19, depois que toda sua população adulta recebeu a primeira dose.



Este pequeno Estado, que é um dos poucos países do mundo que não registrou casos de coronavírus, anunciou que a campanha de vacinação superou as expectativas.



No período de um mês, 7.392 pessoas receberam a primeira dose, o que representa 108% da população adulta registrada no censo - o número de vacinados inclui estrangeiros.



"A força tarefa responsável pela luta contra o coronavírus celebra este recorde mundial e agradece a todos os habitantes que contribuíram para que Nauru continue sendo um lugar livre de covid-19", afirmou o governo em um comunicado.



O presidente da força tarefa, Kieren Keke, reconheceu que o menor Estado insular do mundo teve a sorte de ter doses suficientes para vacinar toda a população adulta, ao mesmo tempo que os moradores continuarão sendo submetidos a testes.



"Na chegada de qualquer viajante, existe o risco de o coronavírus entrar em Nauru e os recentes acontecimentos em Papua Nova Guiné, Fiji e Índia demonstraram a rapidez com que a situação pode evoluir ", afirmou.



Nauru recebeu doses da vacina AstraZeneca por meio do programa Covax, a iniciativa para garantir o acesso equitativo à vacinação contra a covid-19 em 200 países.