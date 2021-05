O presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, pediram nesta quarta-feira (12) uma "desescalada" entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel - anunciou o Kremlin após uma conversa por telefone entre ambos os dirigentes.



Putin e Erdogan "expressaram sua grande preocupação com os combates que continuam e com o crescente número de mortos e feridos" e "convocaram as partes a uma desescalada da tensão", informou a Presidência russa.