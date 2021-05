'Bennifer' de volta? Boato de relacionamento entre J-Lo e Ben Affleck incendiam as redes

"Bennifer", o retorno? Rumores sobre uma possível retomada do relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck 17 anos após a separação do casal colocaram fogo na mídia, para a alegria de seus fãs e até mesmo de estrelas de Hollywood que comentaram sobre o assunto com humor.



A atriz e cantora de 51 anos acabou de romper seu noivado com o ex-jogador profissional de beisebol Alex Rodriguez, enquanto o ator e diretor de 48 anos está solteiro há algum tempo.



Nos últimos dias, circularam fotos de "Bennifer" - contração de Ben e Jennifer pela qual o casal ficou conhecido a partir da grande exposição que tiveram entre 2002 e 2004 - em que os dois ex-noivos são vistos em um carro no estado de Montana, gerando uma enxurrada de comentários nas redes sociais.



Nada garante que os artistas tenham decidido dar outra chance à antiga relação, mas revistas especializadas em celebridades citam "fontes" que sugerem, com cautela, que "algo mais" poderia ter acontecido.



"Estou mais empolgada com essa questão do que gostaria de admitir", confessou a atriz e humorista Kathy Griffin a seus mais de dois milhões de seguidores no Twitter.



Questionado nesta terça-feira sobre o romance no canal NBC, o ator Matt Damon, um amigo da juventude de Ben Affleck, declarou que "não há álcool suficiente no mundo que me faça dizer algo sobre isso".



No entanto, ele acrescentou que um novo relacionamento entre as duas estrelas "seria ótimo". "Espero que seja verdade", comentou.



Na internet, muitos têm tratado com humor o déjà-vu que envolve falar desse casal, cujo retorno às manchetes coincide com outro acontecimento daquela época que deve se repetir em breve: a invasão de milhões de cigarras que passam 17 anos sob a terra antes de emergir nos estados do leste dos EUA.



"As cigarras estão aí, Bennifer está de volta, só falta uma música de verão do Usher e estarei pronto para você, 2004!", tuitou Adam Harris, que escreve para a revista The Atlantic.



"Será que Ben Affleck e Jennifer Lopez podem estar juntos de novo? Que ótimo, mas esperava que se pudéssemos trazer de volta algo do início dos anos 2000, seriam os músculos do meu assoalho pélvico", brincou a atriz Bette Midler.



