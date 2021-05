Canadá pede à Justiça dos EUA que bloqueie fechamento de oleoduto transfronteiriço

O Canadá anunciou nesta terça-feira que pediu à Justiça americana o bloqueio de uma decisão do estado do Michigan que determina o fechamento de um oleoduto transfronteiriço da canadense Enbridge, considerada "preocupante" pelo premier Justin Trudeau.



O governo canadense entrou com um processo na Corte Federal de Michigan no qual pede o prosseguimento das discussões entre a operadora canadense e autoridades estaduais, informou o ministro de Recursos Naturais do Canadá, Seamus O'Regan.



A intervenção de Ottawa acontece após uma ordem da governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, que pede à Enbridge o fechamento da Linha 5 do oleoduto nesta quarta-feira. Apoiada por grupos ambientalistas e indígenas, a democrata classificou a linha, que passa por baixo de uma área ecologicamente sensível dos Grandes Lagos americanos, de "bomba-relógio" para o meio ambiente em caso de vazamento de petróleo.



"A Linha 5 é uma infraestrutura vital para o Canadá e os Estados Unidos", afirmou o ministro O'Regan. Construído em 1953, trata-se de um oleoduto transfronteiriço que transporta diariamente até 540 mil barris de petróleo e gás natural do oeste do Canadá até Ontario, Quebec e vários estados americanos. Ele supre 66% das necessidades de petróleo cru de Quebec e quase metade da matéria-prima usada nas refinarias de Ontario.



Trudeau disse que conversou com o presidente americano, Joe Biden, e prometeu "fazer todo o necessário para proteger os interesses dos canadenses e defender sua segurança energética". Após tomar posse, em janeiro, Biden bloqueou outro projeto polêmico de oleoduto entre os Estados Unidos e o Canadá, o Keystone XL.



ENBRIDGE INC.