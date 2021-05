Bélgica retoma atividades em locais fechados em 9/6, com público limitado

A Bélgica permitirá a retomada das atividades públicas em 9 de junho em lugares fechados, com a reabertura de bares, restaurantes e casas de espetáculos para um público de até 200 pessoas sentadas - anunciou o primeiro-ministro Alexandre de Croo, nesta terça-feira (11).



Cafés, bares e restaurantes voltaram a funcionar no último sábado, mas apenas em áreas externas e locais ao ar livre, após sete meses de suspensão das atividades pela pandemia de coronavírus.



Além disso, eventos ao ar livre, como atividades culturais, shows, ou competições esportivas, poderão reunir até 400 pessoas, a partir de 9 de junho, desde que com o uso de máscara e o respeito às distâncias de segurança.



Isso abre caminho para transmissões ao ar livre dos jogos de futebol da Eurocopa, que acontece de 11 de junho a 11 de julho, em telões públicos.



De Croo disse que, na campanha de vacinação, "demos passos gigantes", a ponto de justificar esta flexibilização das medidas de contenção da pandemia.



Isso também se refere ao teletrabalho, já que um em cada cinco trabalhadores poderá retornar ao escritório em quatro semanas.



A partir de 9 de junho, a Bélgica espera ter alcançado uma taxa de vacinação de 80% entre pessoas com mais de 65 anos e as pessoas que sofrem de comorbidades, declarou o primeiro-ministro.



Existem, hoje, cerca de 700 pacientes em terapia intensiva, um número que vem diminuindo de forma constante nas últimas duas semanas.