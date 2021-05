O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, estará ausente da cúpula do G7, que acontece em junho, na Inglaterra, devido à grave crise pela pandemia de covid-19 que afeta o país - informou seu governo nesta terça-feira (11).



"Por causa da situação ligada à covid, decidiu-se que o primeiro-ministro não assista pessoalmente à cúpula do G7", para a qual foi convidado, disse o porta-voz do Ministério indiano das Relações Exteriores, Arindam Bagchi.