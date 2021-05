Governo relaxa normas ambientais para aliviar escassez de combustível em estados americanos

As agências reguladoras dos Estados Unidos informaram nesta terça-feira que pretendem suspender de forma temporária as exigências ambientais em três estados da região leste do país para aliviar a escassez de combustível provocada pelo ataque virtual contra um importante oleoduto.



"Em resposta ao recente ataque de 'ransomware' ao oleoduto Colonial, o diretor da Agência de Proteção Ambiental (EPA), Michael Regan, emitiu uma isenção de emergência para ajudar a aliviar a escassez de combustível em estados cujo fornecimento de gasolina foi impactado pelo fechamento do gasoduto", afirma um comunicado.



Uma das maiores redes de oleodutos do país foi atacada em 7 de maio por um grupo de hackers com sede na Rússia, o que forçou a paralisação das operações.



O Colonial Pipeline, o oleoduto afetado, transporta quase 45% dos combustíveis consumidos na costa leste do país e iniciou uma reabertura "por etapas".



A agência informou que a revogação temporária permanecerá em vigor até 18 de maio para facilitar o abastecimento no Distrito de Columbia, Maryland, Pensilvânia e Virginia.



Os oleodutos transportam gasolina e diesel por mais de 8.800 km desde as refinarias instaladas na costa do Golfo do México, perto de Houston, até o nordeste do país.



A ação de hackers contra o oleoduto foi executada pelo grupo Darkside, segundo o FBI.