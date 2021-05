Sonda americana inicia retorno do espaço com amostras de asteroide

A sonda espacial americana Osiris-Rex deixou nesta segunda-feira a órbita do asterioide Bennu, do qual recolheu amostras de poeira no ano passado, para iniciar uma longa viagem de retorno à Terra. O aparelho deve pousar no deserto de Utah em 24 de setembro de 2023.



A Osiris-Rex "se afasta agora a quase 1000 do Bennu", informou o chefe da missão, Dante Lauretta, durante uma transmissão de vídeo da Nasa. Os propulsores foram ativados sem incidentes por sete minutos, a fim de colocar a sonda na trajetória correta para a viagem, de 2,3 bilhões de quilômetros.



A sonda carrega mais de 60 gramas de poeira e fragmentos do asteroide, a maior amostra já colhida pela Nasa desde as rochas lunares trazidas pelas missões Apollo. Para alcançar esse objetivo, a agência espacial americana lançou uma operação de alto risco em outubro de 2020: a sonda entrou em contato com o asteroide por alguns segundos e lançou uma rajada de nitrogênio comprimido para levantar a amostra de poeira.



Após dois anos e meio, a cápsula com as amostras será lançada horas antes de entrar na atmosfera terrestre e usará um sistema de paraquedas para desacelerar sua entrada.