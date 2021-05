França abrirá áreas externas de bares e restaurantes em 19 de maio

Cafés, bares e restaurantes poderão reabrir suas áreas externas em 19 de maio em toda a França, com uma limitação de seis clientes por mesa, e depois seus ambientes internos em 9 de junho, com metade de sua capacidade, disse o primeiro-ministro nesta segunda-feira(10).



"Estamos finalmente saindo desta crise de saúde de forma sustentável", declarou o chefe do governo francês, Jean Castex, em entrevista ao jornal Le Parisien.



Os profissionais esperavam que algumas regiões, com melhores indicadores de saúde do que outras, ficassem isentas desse limite de 50%, enquanto apenas 40% desses estabelecimentos possuem varandas.



Todas as lojas, incluindo centros comerciais e as chamadas lojas "não essenciais", poderão reabrir no dia 19 de maio com uma capacidade máxima de um cliente por 8 m2, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro.



A partir de 9 de junho, as lojas passam a aceitar o dobro de clientes, ou seja, um a cada 4 m2. Este indicador deve desaparecer em 30 de junho.



Um total de 293 pessoas morreram de covid-19 nas últimas 24 horas, para um acumulado de 106.713 desde o início da epidemia.



Em relação à vacinação, 18 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina e quase 8 milhões receberam as duas, segundo a Diretoria Geral de Saúde (DGS).