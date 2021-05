Chefe da OMS denuncia 'manobras geopolíticas' na diplomacia de vacinas

O chefe da OMS criticou nesta segunda-feira(10) "manobras geopolíticas" na diplomacia de vacinas, que apenas atrasam o fim da pandemia.



"A única opção que temos para acabar com esta pandemia é a cooperação", declarou o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quando questionado pela imprensa sobre as práticas de alguns países como a China ou a Rússia que dão aos países acesso às vacinas que faltam, mas em troca de uma compensação.



"Diplomacia de vacinas não é cooperação, é manobra geopolítica", afirmou. "Não podemos vencer este vírus competindo, se competirmos por recursos ou por uma vantagem geopolítica, é o vírus que tira vantagem", insistiu.



"E se houver confronto é ainda pior", alertou, lembrando o que foi registrado no ano passado.



"O confronto minou" a estratégia de combate à doença, disse ele sem citar ninguém, mas aparentemente aludindo claramente ao governo Trump sem se referir a ele.



Ele ressaltou que durante a semana passada a pandemia matou quase 90.000 pessoas e que 5,4 milhões de pessoas foram infectadas.



Números em parte causados pela nova variante que causou a explosão da doença na Índia.