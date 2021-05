Caçadores confundem homem com peru e atiram em seu peito

HRW pede a países do Oriente Médio que proíbam castigos corporais contra crianças

HRW pede a países do Oriente Médio que proíbam castigos corporais contra crianças

Alemanha: igrejas desafiam Vaticano e abençoam casais do mesmo sexo

Alemanha: igrejas desafiam Vaticano e abençoam casais do mesmo sexo

Irã confirma conversas com Arábia Saudita

Irã confirma conversas com Arábia Saudita

Construção de carros elétricos será mais barata do que a de 'térmicos'

Construção de carros elétricos será mais barata do que a de 'térmicos'

Um mês após chegada nos EUA, imigrantes se chocam com dura realidade

Um mês após chegada nos EUA, imigrantes se chocam com dura realidade

COVID-19: Europa prossegue com a flexibilização após queda de casos

COVID-19: Europa prossegue com a flexibilização após queda de casos