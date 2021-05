Irã confirma conversas com Arábia Saudita

O Ministério iraniano das Relações Exteriores confirmou, nesta segunda-feira (10), pela primeira vez, que teve conversas com seu grande rival regional, a Arábia Saudita, mas que ainda é "muito cedo" para comentar os resultados.



Organizadas no início de abril, as discussões foram facilitadas pelo primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Kazimi, e permaneceram secretas até que o jornal Financial Times informou a realização de uma primeira reunião em Bagdá.



"O objetivo destas conversas versou tanto sobre assuntos de ordem bilateral quanto regional", disse o porta-voz da diplomacia iraniana, Said Jatibzadé, à imprensa.



Confirmada por fontes oficiais iraquianas, a retomada do diálogo é um primeiro esforço significativo para apaziguar as tensões que persistiram por mais de cinco anos entre as duas potências rivais regionais.



"Mas vamos esperar para ver os resultados (...) É cedo demais para discutir detalhes das negociações", desconversou Jhatibzadé, lembrando que o Irã "sempre foi favorável a esse tipo de conversa".



"A desescalada e o estabelecimento de relações" entre estes dois países "são benéficos para ambas as nações", acrescentou.



No final de abril, o Irã comemorou a "mudança de tom" por parte da Arábia Saudita, após declarações consideradas conciliadoras do príncipe herdeiro, que disse desejar "relações boas e especiais" com a República Islâmica.



Teerã e Riade romperam os laços diplomáticos em 2016, o que criou uma ruptura importante na região.



Ambos estão envolvidos em conflitos regionais, apoiando lados opostos, especialmente na Síria e no Iêmen.