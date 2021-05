Castelo de Drácula oferece vacinas contra a covid-19

Os visitantes do imponente Castelo de Bran, uma fonte de inspiração para a história do Drácula, puderam ser vacinados contra a covid-19 como parte da campanha de vacinação lançada neste fim de semana na Romênia.



"Vim visitar o castelo com a minha família e quando vi o cartaz, fiquei encorajado e aceitei receber a injeção", disse o engenheiro Liviu Necula, de 39 anos.



Os que aceitam ser vacinados no castelo recebem um certificado destacando a sua "coragem e responsabilidade", com a promessa de que poderão retornar "nos próximos 100 anos", assim como uma visita gratuita à "câmara de tortura".



O Castelo de Bran, localizado em um vale enevoado nos montes Cárpatos, é frequentemente associado ao príncipe romeno do século XV, Vlad Tepes, conhecido como "o empalador", embora nunca tenha vivido lá.



O irlandês Bram Stoker, autor de Drácula, inspirou-se em Vlad e nas descrições do Castelo de Bran quando escreveu seu romance de 1897, que ajudou a fundar o gênero moderno da literatura de vampiros



O governo romeno lançou campanhas de vacinação e "maratonas" de 24 horas em locais públicos, como a Biblioteca Nacional de Bucareste, para imunizar o maior número possível de pessoas.



"Esses centros são para todos que desejam se vacinar sem ter que marcar uma consulta online", afirmou Beatrice Mahler, diretora do hospital Marius Nasta, à AFP.



Quase 3,6 milhões de romenos, de uma população de 19 milhões, receberam ao menos uma dose da vacina anticovid, e as autoridades esperam chegar a cinco milhões até junho.