Emirates anuncia apoio com transporte para para combater covid-19 na Índia

A Emirates, transportadora de longa distância de Dubai, começará a enviar ajuda da Organização Mundial da Saúde (OMS) e de outros grupos para a Índia gratuitamente para ajudar a combater o surto de coronavírus no País, disse a companhia aérea neste domingo.



A oferta da Emirates, que faz 95 voos semanais para nove cidades da Índia, envolve inicialmente ajuda já em Dubai, mas pode se expandir pela rede da operadora com o passar do tempo. Isso pode significar uma grande economia para grupos de ajuda, já que os custos de frete aéreo dispararam em meio à pandemia. Demanda por carga voada

atinge níveis recordes em todo o mundo.



A Índia iniciou a vacinação para todos os adultos este mês, na esperança de domar uma forte onda de coronavírus que varre o país, mas desde então o ritmo de administração das vacinas só caiu, com estados dizendo que só têm estoque limitado.



Novas infecções ainda estão crescendo em ritmo recorde no segundo país mais populoso do mundo. Junto com a desaceleração nas vacinações, os estados foram aos tribunais por falta de oxigênio enquanto os hospitais lutam para tratar uma linha de pacientes com covid-19.



Neste domingo, a Índia relatou 403.738 casos confirmados, incluindo 4.092 mortes. No acumulado, a Índia tem mais de 22 milhões de infecções confirmadas e 240 mil mortes.



O Paquistão enfrenta um terceiro aumento de casos de coronavírus, apesar do fechamento completo de todos os negócios e transportes que começou neste fim de semana e continua até 16 de maio, fim do feriado do Eid. O país relatou mais 118 mortes e 3.785 novos casos neste domingo. No total, registrou mais de 19 mil mortes na pandemia.



Depois de receber a primeira remessa de 1,2 milhão de doses da vacina Oxford-AstraZeneca no sábado, o governo está tentando intensificar a distribuição.



Fonte: Associated Press