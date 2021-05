Mais de 50 feridos em novos confrontos entre palestinos e a polícia israelense em Jerusalém

Novos confrontos na noite deste sábado (8) entre a polícia israelense e manifestantes palestinos deixaram mais de 50 feridos em diferentes bairros de Jerusalém Oriental, anunciou o Crescente Vermelho palestino.



"Até agora contamos 53 feridos" em atos de violência na noite deste sábado, declarou um porta-voz do Crescente Vermelho palestino à AFP, acrescentando que esses incidentes ocorreram nos setores de Cheikh Jarrah, Portão de Damasco e Bab al-Zahra.



O Crescente Vermelho palestino disse que pelo menos 17 pessoas foram feridas por balas de borracha.



De acordo com jornalistas da AFP espalhados por diferentes bairros de Jerusalém Oriental na noite deste sábado, as forças de ordem israelenses usaram bombas de efeito moral, balas de borracha e também um canhão de água para dispersar os palestinos, alguns dos quais revidaram disparando projéteis na direção dos policiais. Um deles, segundo a polícia, foi ferido na cabeça.



Na sexta-feira, em torno da Esplanada das Mesquitas, ocorreram confrontos que deixaram mais de 200 feridos e provocaram apelos por calma por parte dos Estados Unidos, União Europeia e potências regionais.