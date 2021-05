Príncipe Misuzulu Zulu, novo rei dos zulus na África do Sul

O príncipe Misuzulu Zulu, de 46 anos, foi nomeado o novo rei dos zulus e sucessor de seu pai, Goodwill Zwelithini, que faleceu em março, anunciou a televisão sul-africana na sexta-feira à noite.



O príncipe foi designado o novo rei no testamento de sua mãe, a regente Shiyiwe Mantfombi Dlamini, que morreu em 30 de abril aos 65 anos.



Após meio século de reinado, Goodwill Zwelithini morreu no dia 12 de março aos 72 anos, de complicações relacionadas ao diabetes.



Ele deixou para trás seis esposas e 28 filhos, além de uma delicada batalha de sucessão.



"Por meio desta designo Misuzulu Zulu (...) como meu sucessor ao trono", declara o testamento da regente, lido na televisão pelo advogado Griffiths Madonsela.



A carta da rainha legando o trono ao filho mais velho está com data de 23 de março, véspera de sua nomeação como regente.



Desde a morte da rainha, que era a terceira esposa de Goodwill Zwelithini e irmã do rei de Eswatini, Mswati III, várias facções da família real tentaram colocar seu favorito na corrida ao trono.



Embora o título de rei dos zulus não implique nenhum poder executivo, o carismático Goodwill Zwelithini exerceu uma influência moral sobre os quase 11 milhões de zulus, um quinto da população sul-africana.