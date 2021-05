A Bolsa de Nova York fechou no positivo nesta sexta-feira, em resposta às cifras decepcionantes sobre o emprego nos Estados Unidos, uma vez que as mesmas afastam a perspectiva de uma alta dos juros.



O Dow Jones e o S&P; 500 terminaram o dia em níveis recorde. O primeiro subiu 0,66%, a 34.777,76 pontos, quebrando o terceiro recorde na semana. Já o S&P; 500, mais representativo da tendência do mercado, subiu 0,80%, a 4.235,12 unidades.



O Nasdaq avançou 0,88%, a 13.752,24 pontos.



