Recomeçam em Viena negociações sobre programa nuclear iraniano

Os negociadores do programa nuclear iraniano retomaram suas discussões em Viena, nesta sexta-feira (7), de modo a salvar o acordo de 2015 antes do final de maio, evitando que a campanha de 18 de junho para a Presidência iraniana interrompa o processo.



Os representantes das partes signatárias do pacto (Irã, China, Rússia, França, Alemanha e Reino Unido) iniciaram sua quarta sessão, às 11h locais (6h em Brasília), em um hotel de luxo da capital austríaca, informou a União Europeia (UE), que participa dos diálogos.



O objetivo é restaurar esse acordo que deveria impedir o Irã de se dotar de uma arma atômica. Ele se encontra em ponto morto desde que os Estados Unidos se retiraram do pacto, em 2018, sob a presidência de Donald Trump, e voltaram a impor sanções contra Teerã.



Seu sucessor na Casa Branca, Joe Biden, quer voltar ao acordo. Ontem, um funcionário de alto escalão do governo considerou "possível" chegar a uma solução nas próximas semanas, antes das eleições de junho no Irã.



Diplomatas ouvidos pela AFP mencionaram o mesmo prazo.



"Nada está garantido, mas estamos no caminho certo (...)", declarou um deles.



Irã e Estados Unidos, que participam das negociações por mediação europeia, devem chegar a um acordo sobre a suspensão das sanções reinstauradas por Trump e sobre o retorno de Teerã ao respeito total de seus compromissos nucleares. Em represália à decisão de Washington, o governo iraniano começou a afrouxar sua adesão pacto desde então.



As três primeiras sessões de negociação foram "sérias" e "construtivas", de acordo com uma autoridade americana, que falou sob condição de anonimato.