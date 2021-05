Economia dos EUA soma 266.000 empregos em abril, bem menos que esperado

A economia dos Estados Unidos ganhou apenas 266.000 empregos em abril e a taxa de desemprego aumentou ligeiramente para 6,1% - informou o governo nesta sexta-feira(7), desafiando as expectativas de recontratações em massa com o abrandamento da pandemia da covid-19.



Economistas haviam projetado que a economia aumentaria um milhão de vagas, à medida que as vacinas e os estímulos do governo permitissem que os negócios voltassem ao normal na maior economia do mundo.



Os dados do Departamento do Trabalho mostraram fortes recontratações no setor de lazer e hotelaria, especialmente em bares e restaurantes, os primeiros a demitir trabalhadores quando a pandemia os obrigou a fechar em março de 2020.



Esses ganhos foram neutralizados, no entanto, por demissões entre trabalhadores temporários e mensageiros, transporte e manufatura.



"Esta é uma grande falha que muda a forma como pensamos sobre a recuperação", disse Justin Wolfers, professor de economia da Universidade de Michigan, no Twitter.



O relatório de abril representou um revés para a recuperação esperada pela maioria dos analistas, com os Estados Unidos preparados para ganhos de empregos ainda mais fortes durante o verão.



O Departamento do Trabalho também revisou seu importante relatório de março para baixo, apresentando o acréscimo de 770.000 posições, 146.000 a menos do que inicialmente relatado, embora as contratações em fevereiro tenham sido revisadas para cima em 68.000.



O salário médio por hora aumentou 21 centavos para US$ 30,17 em abril, depois de cair ligeiramente em março, disse o relatório, uma indicação de que a escassez de funcionários pode estar obrigando as empresas a aumentarem sua remuneração.



O setor de lazer e hotelaria gerou 331 mil empregos, com locais para comer e beber, como restaurantes e bares, respondendo por mais da metade do aumento.



Estes ganhos foram suavizados, porém, por um declínio de 111.000 empregos em serviços de ajuda temporária e pela perda de 77.000 empregos em correios e mensageiros.



A fabricação de automóveis perdeu 27.000 empregos, de acordo com o relatório, o que pode refletir a desaceleração da produção devido à escassez global de semicondutores.



A taxa de participação na força de trabalho, indicando a proporção de adultos em idade ativa empregados ou procurando trabalho, mudou pouco, 61,7%, enquanto os dados indicam que a economia continua com 8,2 milhões de empregos a menos do que em fevereiro de 2020, antes da pandemia.