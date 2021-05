Caixas misteriosas trazem surpresa macabra na China

Imagem meramente ilustrativa (foto: Best Wallpaper)

Umacom um filhote de cachorro, ou com um gatinho dentro. A paixão de alguns jovens chineses por caixas "cegas", ou misteriosas, levou esta semana a uma descoberta macabra: 160em pacotes, algunsAs embalagens foram encontradas na van da empresa de logística ZTO, em Chengdu, no sudoeste do país. Os animais que sobreviveram estão sendo cuidados por veterinários, informou o abrigo local de animais Aizhijia nas redes sociais nesta quinta-feira.O carregamento foi descoberto na noite de segunda (3)."Dava para ouvir latidos e miados. Como a porta do caminhão estava fechada, não havia ar e eles estavam ficando sufocados", escreveu Aizhijia, ao relatar a descoberta."Muitosestão agonizando, ou já morreram", completou.A empresa de logística pediu desculpas e disse que os envios foram feitos dedeSua filial em Chengdu, que fez a entrega, terá de realizar uma "inspeção interna exaustiva", e seus funcionários passarão por "um treinamento sobre normas de segurança", acrescentou a ZTO.A descoberta causou alarme nas redes sociais da, onde é proibida a entrega de animais em pacotes.As caixas misteriosas estão na moda na China há alguns anos: consistem na compra on-line de um presente, cujo conteúdo é desconhecido. Em geral, é um brinquedo, ou um boneco.Em 2019, este mercado estava avaliado em 1 bilhão de euros, segundo a consultoria de estudos de mercado Qianzhan Intelligence.Na rede Weibo, um internauta conta ter visto pacotes surpresa com um gato, ou um cachorro de raça à venda na Internet por apenas um euro (US$ 1,2).Na sexta-feira, a hashtag "animal em caixa misteriosa" foi vista 420 milhões de vezes no Weibo, o Twitter chinês."Não é uma moda bonita, nem um brinquedo do qual você se livra da noite para o dia", protestou outro usuário.Nesta sexta, no site de vendas on-line Taobao, do gigante Alibaba, animais vivos podiam ser encomendados, mas não em caixas surpresa.