Reformas do Globo de Ouro aprovadas após críticas por falta de diversidade

A organização por trás do Globo de Ouro do cinema e da televisão, afetada por um escândalo, votou a favor de reformas radicais nesta quinta-feira (6), depois de ser criticada por Hollywood por falta de diversidade.



A Hollywood Foreign Press Association (HFPA), um grupo de cerca de 90 jornalistas internacionais que premia o Globo de Ouro desde 1944 e exerce grande influência, está se recuperando desde que uma reportagem de fevereiro revelou que não possui membros negros.



Um grupo de mais de 100 publicitários de Tinseltown escreveu uma carta ao HFPA em março exigindo o fim do "comportamento discriminatório, falta de profissionalismo, falta de correção ética e suposta corrupção financeira", juntando-se às críticas do movimento Time's Up.



Nesta quinta-feira, a HFPA aprovou de forma esmagadora um pacote de reforma que pede o aumento do número de membros em 50% para incluir mais jornalistas negros e o levantamento dos limites notavelmente rígidos e opacos sobre quem é finalmente admitido.



"Um número muito pequeno disse não ou se absteve, a maioria disse que sim", disse um membro, que pediu para não ser identificado.



"Estou muito aliviado, temos que mudar, temos que melhorar para sobreviver", disse a fonte à AFP.



A HFPA não comentou de imediato.



O Globo de Ouro é a segunda premiação mais importante de Hollywood, atrás apenas do Oscar, mas seu futuro foi questionado por ameaças de boicote devido a algumas das controvérsias da HFPA.



O ex-presidente da associação Philip Berk foi demitido no mês passado por enviar um e-mail chamando a Black Lives Matter de um "movimento de ódio", e dois consultores contratados para lidar com as questões de diversidade da HFPA renunciaram devido à falta de progresso.



Embora a maioria dos membros do HFPA trabalhe regularmente para veículos de comunicação bem conhecidos, a exclusão de inúmeros jornalistas de boa fé está sob apuração.



E, de forma mais geral, o histórico da organização de ignorar filmes e programas de televisão dirigidos por negros e minorias no Globo é frequentemente criticado.



Mas os estúdios estão ansiosos para garantir que os jurados da HFPA vejam seus filmes e programas de TV, às vezes em condições bastante luxuosas, de acordo com algumas partes interessadas que falaram sob a condição de anonimato.



Em março, houve notícias positivas para a HFPA quando um juiz da Califórnia rejeitou uma ação antitruste de um jornalista de entretenimento norueguês acusando-a de sabotar não-membros enquanto se empanturrava de regalias luxuosas e acesso sem precedentes às estrelas de Hollywood.