Petróleo fecha em queda após recorde de contágios de covid na Índia

Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira (6) depois de um recorde de contágios de coronavírus na Índia que preocupa o mercado por se tratar de um dos maiores consumidores de óleo cru.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 68,09 dólares, em queda de 1,26%.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de WTI para junho perdeu 1,40% a 64,71 dólares.



O recrudescimento da pandemia na Índia "é um dos últimos obstáculos à reabertura mundial das economias e à volta completa ao consumo de combustível", avaliou John Kilduff, da Again Capital.



"A Índia é uma fonte importante para a demanda de petróleo no mundo, não podemos ignorá-lo, e neste momento atravessam um mau momento com a doença", acrescentou o analista.



A Índia anunciou nesta quinta-feira um recorde de quase 4.000 óbitos pelo coronavírus e 412.000 novos contágios em 24 horas, enquanto as autoridades advertem que haverá "novas ondas" de covid-19.



Em 2019, a Índia era o terceiro maior consumidor de petróleo do mundo atrás de Estados Unidos e China.



BP