Presidente argentino vai visitar o papa Francisco durante viagem à Europa

O presidente argentino, Alberto Fernández, fará uma viagem pela Europa, durante a qual manterá encontros com os presidentes de Portugal, Espanha, Itália e França, e visitará o papa Francisco, em um momento em que o país busca um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional.



O presidente viajará três semanas depois de um giro europeu de seu ministro da Economia, Martín Guzmán, que disse à AFP em Paris que conseguiu construir "apoios muito valiosos" para falar das negociações com a Argentina com o Fundo Monetário Internacional (FMI).



A Argentina, que recebeu 44 bilhões de dólares do FMI no âmbito de um programa de US$ 57 bilhões assinado em 2018 e cujos primeiros vencimentos estão previstos para este ano, busca um novo acordo creditício com o organismo multilateral.



Também deve enfrentar este ano um vencimento com o clube de Paris da ordem de 2,4 bilhões de dólares.



Fernández tem dito que a dívida herdada do ex-presidente Mauricio Macri (2015-2019) "é impagável" para a Argentina, em recessão há três anos, uma situação agravada pela pandemia, que se aprofundou nas últimas semanas por uma segunda onda de casos de covid-19.



Guzmán integrará a comitiva do presidente argentino, assim como o chanceler Felipe Solá, entre outros funcionários, e a primeira-dama, Fabiola Yañez.



O primeiro destino do presidente peronista de centro-esquerda será Portugal, aonde chegará no domingo para se reunir com o colega, Marcelo Rebelo de Sousa.



Na tarde de segunda, viajará à Espanha, onde encontrará o rei Felipe VI e terá uma reunião de trabalho com o chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, que também vai oferecer um almoço.



Quarta-feira, na França, Fernández terá um encontro pela manhã com empresários e será recebido no Palácio do Eliseu pelo presidente Emmanuel Macron.



No dia seguinte irá ao Vaticano para uma visita ao seu compatriota, o papa Francisco. Em Roma, terá um encontro com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e uma reunião com o premier, Mario Draghi.



Na sexta, Fernández retornará à Argentina partindo da capital italiana.