Desemprego no Uruguai caiu a 9,7% em março

O desemprego no Uruguai situou-se a 9,7% em março, uma queda de 1,4 ponto percentual com relação a fevereiro, informou nesta quinta-feira (6) o estatal Instituto Nacional de Estatística (INE).



A taxa, que se traduz em 171.000 desocupados, foi levemente maior em Montevidéu (10%) do que no restante do país (9,4%) e a falta de emprego ocorreu mais entre as mulheres (11,7%) do que entre os homens.



O boletim do INE também indica que a taxa de emprego - número de pessoas com trabalho em relação ao número de pessoas em idade de trabalhar - se manteve em março em 54,9%, mesmo percentual de fevereiro.



Outro indicador, incorporado ao contexto da pandemia, é a incidência do teletrabalho efetivo.



Em março, 14,8% dos ocupados declararam ter trabalhado remotamente na semana anterior. Esta cifra diminuiu mês a mês entre abril de 2020, quando chegou a ser de 19,3%, até setembro, quando baixou a 7,5%, mas voltou a aumentar desde então.



O INE destaca que como desde abril de 2020, devido ao contexto da emergência sanitária, realiza uma pesquisa por telefone e de forma não presencial, "não são estritamente comparáveis" os resultados atuais com os obtidos sob a metodologia anterior.