Chefe da OMS saúda 'decisão histórica' dos EUA em apoiar liberação de patentes de vacinas anticovid

O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, saudou nesta quarta-feira (5) a "decisão histórica" dos Estados Unidos em apoiar uma suspensão temporária das patentes de vacinas anticovid para acelerar sua produção e distribuição no mundo.



"Cumprimento os Estados Unidos por esta decisão histórica", tuitou Tedros, que pediu para avançar "todos juntos rapidamente, em solidariedade, para aproveitar o engenho e o compromisso dos cientistas que produziram as vacinas contra a covid-19, que salvam vidas".



O chefe da OMS defende há meses a medida, que Índia e África do Sul propuseram à Organização Mundial do Comércio (OMC). "Se não o fizermos agora, quando?", questionou, no momento em que o mundo enfrenta sua pior pandemia em 100 anos.