Almagro aceita proposta de nomear a mexicana Tania Reneaum para chefiar a CIDH

O Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aceitou nesta quarta-feira (5) a proposta de nomear a mexicana Tania Reneaum Panszi como chefe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).



"Aplaudo o trabalho de seleção do @CIDH para propor a nova Secretária Executiva @TaniaReneaum, aceitamos sua proposta", disse Almagro em um tuíte.



O diplomata uruguaio assinalou que Reneaum iniciará suas funções em 1º de junho.



A nova secretária da organização de direitos humanos disse que ficou "honrada em saber da aceitação" do chefe da OEA.



A CIDH escolheu Reneaum para o cargo na terça-feira e disse que sua nomeação - que dependia da palavra final de Almagro - "foi fruto de um processo amplo, aberto, transparente e participativo".



Reneaum foi escolhida entre mais de 450 nomeações, das quais houve dez finalistas.



A CIDH destacou sua trajetória de "mais de 23 anos de experiência profissional trabalhando pelos direitos humanos no âmbito acadêmico e com a sociedade civil, o governo e organismos internacionais".



Reneaum, jurista com duas décadas de experiência, é doutora em Direito pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, e seus estudos tiveram ênfase em questões sobre gênero e luta das mulheres.



Desde 2017, atua como diretora executiva da Anistia Internacional (AI) em sua seção do México e seu trabalho é caracterizado por um estilo contemporâneo. Sua foto de perfil do Twitter a mostra com uma máscara com o slogan "Não vai cair, vamos jogar fora", em referência ao patriarcado.



Anteriormente, foi assessora da CIDH entre 2014 e 2017.