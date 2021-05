Os países ricos do G7 se comprometeram nesta quarta-feira (5) a apoiar financeiramente o sistema de compra e entrega de vacinas Covax, direcionado a países que não têm acesso aos imunizantes anticovid, "para permitir uma distribuição rápida e equitativa".



No comunicado final, os chanceleres do G7 garantiram "reconhecer que é necessário financiamento suficiente" para esta aliança internacional, liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).