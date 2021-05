Sérvia pagará cidadão que tomar vacina contra covid-19

O presidente da Sérvia anunciou que o país pretende pagar a cada cidadão que tomar a vacina contra a covid-19 até o fim de maio, uma iniciativa que pode ser única no mundo.



O país comprou milhões de doses, tanto de empresas ocidentais como da China e Rússia, e por um momento se transformou em um centro regional de vacinas ao oferecer aos estrangeiros a possibilidade de imunização.



Mas depois de vacinar por completo 1,3 milhão de seus sete milhões de habitantes, a campanha enfrenta uma desaceleração.



"Todos vacinados até 31 de maio receberão 3.000 dinares" (o equivalente a 30 dólares), declarou o presidente Aleksandar Vucic.



Ele afirmou esperar que três milhões de pessoas estejam vacinadas até o fim do mês.



Vucic explicou que o país deseja "recompensar as pessoas que demonstrem responsabilidade".



Ao mesmo tempo, ele anunciou que os funcionários públicos que não estão vacinados não terão direito a férias remuneradas em caso de infecção.



A Sérvia pretende estimular o plano a partir de quinta-feira, com a possibilidade de vacinação em centros comerciais e a entrega de vales.



"Na literatura médica, não encontrei nenhum lugar que pague alguém para tomar a vacina de covid-19", disse o epidemiologista sérvio Zoran Radovanovic à AFP. "Podemos ser os primeiros não apenas na Europa, mas no mundo", acrescentou.