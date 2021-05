MSF alerta sobre níveis alarmantes de desnutrição na região etíope do Tigré

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) expressou, em um comunicado publicado nesta quarta-feira (5), sua preocupação com a alarmante desnutrição observada em certas áreas da região de Tigré, no norte da Etiópia, que está em conflito há 6 meses.



Essa situação deve se agravar com a chegada iminente da estação das chuvas, acrescenta a ONG.



MSF enfatiza que os habitantes estão lutando para ter acesso aos locais de distribuição de alimentos e lamenta que a ajuda seja limitada às principais localidades, "quase nunca chegando" às áreas rurais.



"As equipes da MSF estão observando níveis alarmantes de desnutrição entre crianças, mulheres grávidas e mães que amamentam que são atendidas em clínicas móveis em vários lugares no noroeste da região de Tigré", disse Karline Kleijer, chefe do departamento de emergências da ONG.



Das 309 crianças examinadas nas últimas semanas, 26,6% estão desnutridas e 6% sofrem de desnutrição aguda grave, informou ela, acrescentando que a situação "justifica uma ação imediata".



Em 4 de novembro de 2020, o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed enviou o exército federal a Tigré para derrubar as autoridades dissidentes, da Frente de Libertação do Povo do Tigré (TPLF), o partido no poder na região.



Abiy havia acusado os combatentes da TPLF de atacar bases do exército federal e prometeu que os combates seriam breves.



Mas, à medida que a guerra se prolonga, o "desastre humanitário" se agrava, alertou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no final de abril.



Dezenas de milhares de pessoas deslocadas da parte oeste da região, de onde foram expulsas de suas terras, se refugiaram no noroeste, especialmente na localidade de Shire.



De acordo com Blinken, a violência na zona equivale a uma "limpeza étnica".



Os combates em Tigré interromperam as colheitas em uma área que já apresentava insegurança alimentar antes do conflito.



Nesta quarta-feira, a MSF não explicou por que os moradores não conseguiam acessar os pontos de distribuição de alimentos.



Mas, documentos das autoridades provisórias em Tigré, obtidos pela AFP em abril, apontam que soldados eritreus estão bloqueando e saqueando a ajuda alimentar na região, às vezes expulsando os moradores dos locais de distribuição.



A Eritreia negou essas acusações.



MSF acrescenta que "a qualidade e a quantidade dos alimentos disponíveis caíram drasticamente, com muitas famílias fazendo apenas uma refeição por dia e tendo, muitas vezes, apenas pão".



"À medida que a estação das chuvas se aproxima, os problemas de segurança alimentar devem piorar, porque os campos muitas vezes ficam inacessíveis aos agricultores devido ao conflito ou porque eles não têm o suficiente para plantar", disse Kleijer.