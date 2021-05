Condenação de diplomata iraniano por plano de atentado na França é confirmada

A sentença de 20 anos de prisão anunciada em fevereiro contra um diplomata iraniano por organizar um atentado na França foi confirmada, após o fim do prazo para apresentar um recurso, anunciou a Procuradoria belga.



Assadollah Assadi foi condenado na Antuérpia por sua participação nos preparativos de um atentado com explosivos durante uma reunião de opositores iranianos na França, em junho de 2018.



"O advogado do senhor Assadi não apresentou a apelação", afirmou à AFP Eric Van Duyse, porta-voz da Procuradoria Federal belga.



Em fevereiro, Assadi, de 49 anos, foi condenado depois de ser formalmente acusado de "tentativas de assassinato de caráter terrorista" e "participação nas atividades de um grupo terrorista".



Três pessoas de nacionalidade belga mas de origem iraniana foram condenados a penas de entre 15 e 18 anos de prisão por cumplicidade na tentativa de executar o atentado com explosivos.



O casal formado por Nasimeh Naami e Amir Saaduni recebeu de Assadi meio quilo de explosivos e um detonador, mas ambos foram detidos na na Bélgica quando viajavam para a França para executar o ataque.



Naami foi condenado a 18 anos de prisão e Saaduni a 15.



Mehrdad Arefani, que tinha a missão de transportar o casal até o local do ataque, foi condenado a 17 anos de prisão.



O governo francês acusou o serviço de inteligência do Irã de estar por trás da tentativa de ataque, o que Teerã negou.



Assadi trabalhava na embaixada do Irã na capital da Áustria, Viena, mas foi detido durante uma viagem a Alemanha, onde não tinha imunidade diplomática.