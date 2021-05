Vinho maturado no espaço deve alcançar US$ 1 milhão em venda privada

Uma garrafa do vinho francês Petrus, safra 2000, que passou 14 meses no espaço foi colocada à venda pela casa de leilões Sotheby's, que estimou seu preço em US$ 1 milhão.



A garrafa faz parte de um lote de 12 enviado à Estação Espacial Internacional (ISS) em novembro de 2019. Caso o preço se aproxime ou atinja o estimado na venda privada, ela será a garrafa de vinho mais cara já vendida.



Testes realizados por 12 especialistas e cientistas do Instituto de Ciências da Vinha e do Vinho (ISVV) da Universidade de Bordeaux mostraram que o Petrus continua sendo "um grande vinho" após a temporada no espaço. Em uma degustação às cegas, os profissionais perceberam, não obstante, alterações de cor, aroma e sabor entre a versão espacial e a terrestre.



Essa foi a primeira vez que a ISS transportou uma garrafa de vinho para o espaço e a envelheceu em um ambiente controlado, como parte de seis experimentos da nova empresa europeia Space Cargo Limited, que pesquisa o futuro da agricultura e dos alimentos na Terra. A receita obtida com a venda será destinada a financiar missões espaciais com foco na agricultura.



O recorde de garrafa mais cara do mundo é ostentado por um Romanée-Conti de Borgonha, safra 1945, vendido por US$ 558 mil na Sotheby's de Nova York em 2018. O Petrus não será leiloado, e sim oferecido em venda privada, operação em que o preço e o comprador não são revelados se não houver autorização.



"Depois de 440 dias no espaço, o lendário vinho Petrus de Bordeaux retorna, após ter se transformado, literalmente, em algo de outro mundo", declarou o cofundador e presidente da Space Cargo Unlimited, Nicolas Gaume.



A vinícola Château Petrus, que produz a bebida, da casta Merlot, fica na região de Bordeaux. A denominação de origem é Pomerol. Uma garrafa clássica de Petrus 2000, considerada uma grande safra, é vendida atualmente por cerca de US$ 5,5 mil, segundo o site especializado Wine.com.